Zo trots dat we bijna niet konden kiezen: dit is Brabants trots van 2016

EINDHOVEN - Niet clown Milko, niet PSV, maar de Bossche schilder Jeroen Bosch heeft de meeste Brabanders trots gemaakt. Dat blijkt uit de nieuwjaarspoll van Omroep Brabant op de website. Het was geen overtuigende overwinning van de Bossche schilder. PSV en clown Milko hijgden in de nek van de kunstenaar.

Er stemden bijna 1300 mensen, van wie 31 procent op Jeroen Bosch. PSV die de landstitel won en clown Milko die een herstart maakte met Circus Renz kregen 27 procent van de stemmen. Op Twitter werd zelfs massaal op PSV gestemd. Daar kreeg de Eindhovense club ruim 50 procent van de stemmen. Er werden op Twitter wel minder stemmen uitgebracht. Dat waren er ruim 450.



Dit jaar was er veel aandacht voor de Bossche schilder Jeroen Bosch. 500 jaar geleden overleed deze beroemde Bossche kunstenaar. Musea profiteerden van alle aandacht. Er waren meer bezoekers dan ooit. Ook de binnenstad kreeg een boost met alle activiteiten die georganiseerd zijn in het teken van het Jeroen Boschjaar.Dat PSV veel voetballiefhebbers trots heeft gemaakt, heeft weinig uitleg nodig. Tegen de verwachtingen in ging de Eindhovense club er dit jaar met de landstitel vandoor.Clown Milko beleefde een onvergetelijk jaar. Zijn trots, Circus Renz uit Helmond, ging failliet. Hij moest alles achterlaten; tent woonwagen, dieren. De belastingdienst was onverbiddelijk en legde beslag op de spullen. De clown en het circus hadden dan ook een fikse belastingschuld van 130.000 euro. Dat er niet uit medelijden maar uit trots op de clown is gestemd, komt waarschijnlijk omdat de circusartiest een doorstart heeft gemaakt met een kerstcircus: 'Revival'. Zowel op Twitter als op de website krijgt Brainport dat de status mainport bereikt maar weinig stemmers. Het is duidelijk een onderwerp dat voor veel stemmers niet concreet is. Kun jij antwoord geven op de vraag wat Brainport is en doet? En de slimmerik die dat weet, kan die dan ook vertellen waar de mainport ligt?