LONDEN - Een twintigtal 'wortels' uit Hoeven is naar Londen getrokken om Michael van Gerwen aan te moedigen in de kwartfinale van het WK Darts. De 'Peejen', zoals ze zichzelf noemen, zijn idolaat van Michael van Gerwen. "Alles aan hem is geweldig: zijn werpstijl, concentratie en atletisch vermogen... ahum", aldus een van de Hoevenaren.

Voor de Peejen is er dan ook geen twijfel: Michael van Gerwen gaat de wereldtitel winnen. "Dat weet ik wel zeker. Hij gooit de belangrijke pijlen op de belangrijke momenten en hij houdt zijn hoofd koel."





De Peejen komen niet alléén voor Michael van Gerwen geven ze eerlijk toe. Ook de sfeer is een belangrijke reden. "Het is net carnaval", vinden ze. "De sfeer hier komt aardig overeen."Michael van Gerwen gooit vanavond in de kwartfinale tegen Daryl Gurney uit Nieuw-Zeeland.