Pakketje besteld, maar zelf niet thuis? Dat is geen probleem meer

BOXTEL - Online iets bestellen en op het pakketje zitten wachten, hoeft niet meer. Althans, niet als het aan Jeroen Pijnenburg uit Boxtel ligt. Hij gaat in 2017 Buurtpost opzetten. Mensen vangen dan bestellingen op voor buurtgenoten die niet thuis zijn.

Pijnenburg wil er niet alleen voor zorgen dat bezorgers hun pakketjes direct kwijt kunnen, maar ook iets voor de samenleving doen. De buurtposten zijn namelijk mensen die eenzaam zijn of wel een extra zakcentje kunnen gebruiken.



De Boxtelaar begint klein in onder meer zijn woonplaats en Eindhoven-Noord. Ook is er vanuit wijken in Utrecht en Arnhem interesse getoond. “Ik ben nu bezig met mensen werven. Ik krijg daarbij hulp van wijkteams”, vertelt de ondernemer.



Kleine vergoeding

De buurtpost krijgt per pakketje een kleine vergoeding. Die wordt betaald door de besteller van het pakket. “Dan heb je niet alleen het pakketje op de gewenste tijd, maar help je ook mensen aan wat meer sociaal contact en een klein inkomen”, legt hij uit. Het kost de online-besteller dertig tot vijftig eurocent.



“Ik heb onderzoek gedaan onder duizend consumenten en zij gaven aan dit wel te willen. Zolang ze maar de precieze bezorgtijd aan kunnen geven”, zegt Pijnenburg. “Op het moment dat er voldoende draagvlak voor is, zijn ook grote bedrijven als Bol.com en PostNL bereid mee te betalen. Dat hebben ze al gezegd.”



Contact via app

Het gaat uiteindelijk erg simpel in zijn werk. De besteller geeft het adres van de buurtpost op en communiceert via een app met hem of haar. Vervolgens wordt het pakketje thuis afgegeven of bij de buurtpost opgehaald. Pijnenburg verwacht er in de tweede helft van volgend jaar mee te kunnen beginnen. Het eerste halfjaar is hij bezig met de voorbereiding ervan.