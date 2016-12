Politie houdt doorrijder aan na auto-ongeluk in Vlijmen

VLIJMEN - Vrijdagmiddag is rond drie uur een aanrijding ontstaan met een groen/blauwe Opel Corsa waarbij de bestuurder vervolgens is doorgereden. Het ongeluk vond plaats bij de Grote Kerk in Vlijmen.

De politie was aanvankelijk nog op zoek naar de bestuurder die is doorgereden, deze is binnen dertig minuten aangehouden.