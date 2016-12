Jurgen van den Goorbergh doet Dakar weer in zijn uppie: 'Alleen met je motor en je roadbook'

BREDA - Jurgen van den Goorbergh won afgelopen januari het kistklassement in de Dakar Rally. Om dat kunstje te kunnen herhalen komende maand bouwde hij een compleet nieuwe motor. "Ik denk dat ik er zo'n 250 uur in heb gestopt", aldus de motorrijder uit Breda.

Van den Goorbergh begint zondag alweer aan zijn negende Dakar. In de vorige editie won hij zijn eerste echte prijs in de zwaarste woestijnrally op aarde. Hij werd eerste in het Malle Moto-klassement, ook wel kistklassement genoemd. Een klassement voor motorrijders die zonder assistentie meedoen aan de Dakar Rally.



"Dit is toch echt wel de ultieme vorm om aan Le Dakar mee te doen" vindt Van den Goorbergh. "Enkel en alleen met jezelf, je motor, de natuur en je roadbook. Er is toch niets mooiers?"



'Zware buffel'

De motor voor de aankomende editie is gemaakt op basis van een KTM 450 EXC-F. Deze lichte enduro is volgens de coureur uit Breda de betere keuze. "Ik ben maar een klein mannetje", lacht hij. "Wat moet ik met zo'n zware grote buffel?"



"Ik wil het mezelf zo makkelijk mogelijk maken", vervolgt hij. "Deze editie van de Dakar wil ik niet onderschatten. De grootste uitdaging gaat de hoogte al worden. We rijden een flink aantal dagen op hoogte en dat is al zwaar genoeg. Ik hoop dat mijn lichtere motor me daar wat voordeel gaat brengen."





Start Asuncion

De Dakar Rally begint op Nieuwjaarsdag met de podiumceremonie in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay.