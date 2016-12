Geldkistje uit handen getrokken van man, dader slaat op de vlucht in Tilburg

TILBURG - In de omgeving van een maatschappelijke opvang aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg is vrijdagmiddag een man overvallen.

De man liep met een geldkistje over straat toen een onbekende man het geldkistje uit zijn handen griste en ervandoor ging. De politie zoekt in de omgeving naar de dader.



Volgens de politie is de dader een donker getinte man tussen de 25 en 35 jaar en een lengte van ongeveer 1,80 meter. Hij droeg een lichtkleurige jas met daarop een grijze sjaal. De man droeg een zwarte muts. Het gaat om een grijs geldkistje.