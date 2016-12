'Illegaal vuurwerk niet alleen in te krappe bunker in Ulicoten opslaan'

DEN BOSCH - De provincie heeft het Ministerie van Defensie een voorstel gedaan om de opslag van zwaar illegaal vuurwerk te spreiden over meerdere plekken in Nederland. Dat zegt een woordvoerder van commissaris van de Koning Wim van de Donk tegen Omroep Brabant.

Met het verzoek wil Brabant de politie - vaak komend van ver - meer ontlasten. Nu wordt alles opgeslagen in Ulicoten, de enige verzamelbunker voor alle korpsen.



Agenten vervoeren jaarlijks ruim 1500 pakketten zwaar vuurwerk naar deze bunker in de gemeente Baarle-Nassau. Eerder meldde Omroep Brabant al dat de onderzoeksruimte in Ulicoten aan de krappe kant is. Door de opslag voor zwaar vuurwerk te spreiden over het land, zou de druk op Ulicoten behoorlijk afnemen.



Minder grote afstand voor politie

Volgens provinciewoordvoerder Floris Ran hoeft de politie in dat geval ook niet meer vanuit allerlei uithoeken naar Brabant af te reizen met zwaar vuurwerk. “Daarmee help je ook de politie. Defensie heeft ons voorstel in beraad.”



Grote partijen vuurwerk gaan de weg op met een speciale ADR-wagen, speciaal gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De politie zelf heeft een ontheffing voor kleine hoeveelheden zwaar vuurwerk. Deze ritten blijken niet bepaald risicoloos.



Medewerkers van de defensiebunker in Ulicoten krijgen pakketten aangeleverd die slecht zijn verpakt of waarvan het gewicht niet klopt. Ook geknutselde pakketten worden zo nu en dan tegen de regels in gewoon aangeboden. Dit heeft in aanloop naar de vorige jaarwisseling geleid tot tientallen veiligheidsincidenten.



Politievakbond ACP: "Aanbevelingen moeten worden opgevolgd"

Politievakbond ACP vindt dat de Nationale Politie alles moet doen om hier verandering in te brengen. Het bestuur moet investeren in het veilig verpakken, vervoeren en opslaan van steeds zwaarder vuurwerk, stelt de bond.



“De aanbevelingen in het rapport dat in handen is van Omroep Brabant zijn duidelijk en moeten serieus worden opgevolgd. De veiligheid van politiemensen en burgers staat altijd voorop”, aldus Maarten Brink van de afdeling Zeeland West-Brabant.