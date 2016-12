Goed nieuws! 2016 was ook leuk

EINDHOVEN - Een schattig olifantje bij Safaripark Beekse Bergen, de nagellak-actie van de kleine Tijn en de bananendans van meester Ralf. Het was niet alleen maar slecht in 2016. Er waren ook genoeg mooie en leuke nieuwtjes te melden.

Mensen dopen hem al om tot held van 2016. De 6-jarige Tijn die ruim twee miljoen euro ophaalde voor Serious Request van 3FM. Hoewel hij zelf doodziek is, wilde hij niets liever dan zich inzetten voor anderen. Hij haalde het recordbedrag op door nagels te lakken.



ZIE OOK: Ongeneeslijk zieke Tijn (6) lakt nagels in het Glazen Huis: 'Brok in de keel'



Geboortenieuws is altijd leuk, maar helemaal als het om een baby-olifantje gaat. Op 3 mei werd de kleine Madiba geboren in Hilvarenbeek. Het was de eerste geboorte van een Afrikaanse olifant in de hele Benelux. En als we dan toch in de categorie dierennieuws bezig zijn: varken Appie werd dit jaar een tv- en filmster. Hij schittert in de VPRO-serie ‘Alleen op de Wereld’.



Ook een aantal jonge Brabanders stalen de show. De 8-jarige Tijl draaide op Wish Outdoor , de Osse Djinn (10) mocht met haar held Typhoon zingen en Morrison uit Etten-Leur zal zijn ontmoeting met Adele nooit vergeten. De wereldster nam een kunstwerk in ontvangst van het 7-jarige jochie uit Etten-Leur.O’G3NE gaf een speciaal showtje weg voor fan Jurgen Leijen . Ze verrasten de ernstig zieke man uit Reusel na een afspraak in het ziekenhuis. Ze hielden een mini-concert in de auto voor de 42-jarige lymfeklierkankerpatiënt.Meester Ralf scoorde goed bij zijn leerlingen. Ze vonden hem de leukste, coolste en grappigste meester van het land. Maar wat wil je ook als je een bananendans bedenkt en doet?Ook was er veel liefde het afgelopen jaar. Een stampend bruidspaar in Den Bosch trok nogal wat bekijks. Hardstyle mocht niet ontbreken op hun bruiloft. Maar voordat er een huwelijk komt, is er een aanzoek nodig. En Linda Jansen had wel een idee hoe ze dat bij haar vriend John moest aanpakken: met frikandellen.Björn van Brownies & downieS in Asten wilde zijn meisje meenemen op een bijzonder afspraakje. Als hij genoeg likes haalde op Facebook, mocht hij op kosten van de baas uit eten met zijn Jolinda.