Thalita de Jong sluit 2016 in stijl af, wereldkampioene wint Sylvestercros

BREDENE - Thalita de Jong heeft 2016 in stijl afgesloten. In haar laatste wedstrijd in dienst van RaboLiv kwam de wereldkampioene vrijdag bij de Sylvestercross als eerste over de streep.

De 23-jarige veldrijdster uit Ossendrecht nam in Bredene vanaf het begin het initiatief. De Jong bepaalde het tempo van de wedstrijd. Alleen Ellen van Loy kon enigszins volgen, in de voorlaatste ronde moest de Belgische echter definitief afhaken. De Jong kwam solo over de streep en zette zo de laatste veldrit van 2016 op haar naam.



"Op twee ronden van het einde ging ik versnellen en toen moest Van Loy er ook af'", zei De Jong na afloop van de wedstrijd. "Ik kon het hoge tempo een tijdlang vasthouden, waardoor ik het jaar met een zege afsluit."



Met de winst van De Jong komt er een einde aan het RaboLiv-tijdperk. De ploeg gaat verder onder een andere naam. De wereldkampioene is ze actief voor de Belgische ploeg Lares – Waowdeals. Bij die formatie is rijden op de weg het hoofddoel voor De Jong.Bij de mannen ging de winst ook naar de wereldkampioen. Wout van Aert won in een sprint van zijn landgenoot Laurens Sweeck. Gianni Vermeersch maakte het Belgische podium compleet. Mathieu van der Poel ontbrak in Bredene. De Nederlandse rivaal van Van Aert kwam donderdag hard ten val bij de Azencross. Hij hield een gekneusde nek over aan de valpartij. Ook de wedstrijd van zondag in Baal komt te vroeg