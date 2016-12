Oliebollen bakken voor beginners: 'De lekkerste die ik ooit geproefd heb!'

BREDA - Oudjaarsavond nadert met rasse schreden. Ook in Brabant stinkt het dan ook op veel plaatsen weer naar kokende olie in de frietpan. Want: oliebollen bakken! Maar niet iedereen kan dat. Onze verslaggever laat een diepvriespizza nog mislukken. Vrijdag kreeg ze oliebollenbakles van twee Bredase vriendinnen. Grote vraag: kwam daar uiteindelijk een goudbruin en krokant bolletje uit voort?

De keukentafel van Margriet Wolters uit Breda staat vol. Oliebollenmix (uit pak), beslagkommen, staafmixer, stapel handdoeken, appels, bananen en krentjes. Eén ding is duidelijk, hier gaat gebakken worden.



Onze verslaggever wil niks forceren en is al blij als er straks een klassiek oliebolletje-zonder-fratsen op tafel staat. Dus daar gaat ze voor.



Stap 1: Het beslag

Ongeveer honderd bollen bakken Margriet en goede vriendin Ankie vrijdagmiddag. Snel beginnen dus. "Het is niet heel moeilijk. Pak met mix openmaken en een halve liter lauw water toevoegen. En dan het beslag mixen."



Margriet klopt het beslag met de hand, niet met de staafmixer. Onze verslaggever vraagt zich af; waarom die moeite doen? "Anders zit mijn hele keuken dadelijk onder. Als het beslag wat vaster is gaat de mixer aan. En het beslag is klaar als alle klontjes eruit zijn."



Oliebollen bakken vergt vooral tijd en geduld. Want als het beslag klontvrij is, duurt het nog een tijdje voor het de frietpan in kan. "Je zet het beslag in de kom op een plek waar het niet tocht. Met een vochtige warme doek eroverheen rijst het beter. Dan zetten we in de schuur de frietpan aan en wachten we een minuut of veertig."Het beslag is er klaar voor, vier grote kommen vol inmiddels. De olie is kokend heet dus er kan gebakken worden. Margriet maakt met twee lepels bolletjes. "Dit zijn kleintjes want deze gaan naar het kinderdagverblijf."Vol verwondering kijkt onze verslaggever hoe de bolletjes in het vet binnen vier minuten goudbruin worden. Ze ziet het helemaal zitten: "Beetje poedersuiker eroverheen en gaan met die banaan!"Vis de bollen uit het vet. En dan het 'Smaken ze goed? Margriet maakt buren en het kinderdagverblijf in de buurt jaarlijks blij met oliebollen. En die kun je geen rommel voorschotelen. Dus moeten de dames wel even voorproeven. Even proosten met de eerste exemplaren, want samen bakken schept een band.En dan de eerste hap. De korst kraakt, de bol is heerlijk warm en zacht vanbinnen. En eerlijk is eerlijk; de oliebol smaakt naar voldoening. Margriet glimlacht tevreden en geniet zonder woorden. Onze verslaggever is minder bescheiden: "De lekkerste oliebol die ik ooit geproefd heb!"