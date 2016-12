Uitlaatrondje eindigt in drama: vrouw zwaargewond, hond overleden

VOLKEL - Een echtpaar is tijdens het uitlaten van hun hond in Volkel aangereden door een automobilist. De man raakte lichtgewond, de vrouw is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hond heeft het niet overleefd.

De hond is in een droge sloot terechtgekomen. Het dode dier werd met een kraanmachine uit de sloot gehaald. De man is lichtgewond geraakt. Meerdere ambulances en een traumahelikopter waren ter plaatse.



Volgens de politie was de voetganger meters meegesleurd. De oude, verwarde man die de auto bestuurde, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de zaak.