'Verbijsterend!', vrachtwagens toch weer door centrum Valkenswaard na verbod Raad van State

Rob Geldens is een petitie gestart tegen het vrachtverkeer in zijn straat

VALKENSWAARD - Bewoners van de Eindhovenseweg in Valkenswaard voelen zich op het verkeerde been gezet nu blijkt dat ze nog steeds niet verlost zijn van het drukke vrachtverkeer.

Ze hadden gehoopt dat na de aanpak van de Europalaan, de weg om het centrum van het dorp, de vrachtwagens hier langs zouden worden geleid. Niets blijkt minder waar omdat de Europalaan verboden wordt voor vrachtauto's.



Een aantal mensen aan de Europalaan wist recent een verbod voor doorgaand vrachtverkeer af te dwingen na een procedure bij de Raad van State. Aan de Eindhovenseweg voelen ze zich overvallen door de gang van zaken.



Bewoner Rob Geldens is daarom een petititie gestart die al werd ondertekend door 170 mensen. "Dit hadden we totaal niet verwacht., ik ben verbijsterd. De Europalaan is aangepast met subsidiegeld dat onder meer was bedoeld om de Eindhovenseweg te ontlasten. Hier gaan wij gewoon keihard tegen in", aldus Geldens.



Zijn overbuurman valt Geldens bij: "De huizen staan hier op drie meter afstand van de straat. In de Europalaan gaat het om vijftien, soms wel twintig meter".



De gemeente heeft eerder al aangeven open te staan voor een gesprek met de bewoners van de Eindhovenseweg. Vrijdag was er niemand bereikbaar voor commentaar