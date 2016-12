Politiek Baarle-Nassau roert zich: raad en college willen opheldering over vuurwerkbusjes politie

BAARLE-NASSAU - De politiek in Baarle-Nassau maakt zich zorgen over politiebusjes die met kleine hoeveelheden illegaal vuurwerk door de gemeente rijden. Zowel het college als de raad wil weten of dit veilig gebeurt en wat de risico’s zijn. Uit onderzoek van Omroep Brabant was gebleken dat politieagenten slecht omspringen met het verpakken en vervoeren van gevaarlijk knalwerk.

De politie vervoert jaarlijks ruim 1500 pakketten zwaar vuurwerk naar een defensiebunker in Ulicoten. Politiekorpsen uit heel het land slaan hier hun in beslag genomen knalwerk op. Het gaat om explosief materiaal dat niet mag worden bewaard op politiebureaus.



Ontheffing voor kleine hoeveelheden

Het gros van dit vuurwerk wordt overgebracht met speciaal transport, maar ook de politie brengt pakketten naar Ulicoten. Ze heeft een ontheffing voor kleine hoeveelheden zwaar vuurwerk. Volgens vuurwerkspecialist Ad Nieuwdorp van de Nationale Politie wordt het knalwerk verpakt in antistatische zakken. Experts zeggen dat dit niet veilig genoeg is.





Uit documenten die Omroep Brabant heeft weten te bemachtigen, blijkt dat de politie ook geknutselde pakketten naar Ulicoten brengt. Het met tieraps aan een langere lont verbinden van meerdere stukken vuurwerk vormt daarin een trend bij vuurwerkhandelaren. Dit soort knutselwerken moeten worden beschouwd als explosief en mogen ook niet naar de bunker in Ulicoten. Door slecht voorbereidend werk van de politie kreeg het overheidspersoneel bij Ulicoten vorig jaar te maken met tientallen veiligheidsincidenten.Volgens politiewoordvoerder Robbert Salome bestaat er een verband tussen de verkeerde inschattingen van politiemensen en de vele incidenten bij Ulicoten: "Sommige hadden betrekking op vuurwerk waarmee geknutseld was, maar het merendeel had betrekking op het verkeerd verpakken van vuurwerk."Raadsleden in Baarle-Nassau vinden dat een zorgelijke situatie. “Het rapport was verontrustend om te lezen”, zegt Jan van Tilburg, fractievoorzitter van Keerpunt ‘98, “De manier waarop de politie omspringt met illegaal vuurwerk kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ik wil weten hoe groot de risico’s zijn en wat er kan worden gedaan om incidenten te voorkomen.”Thomas Adams van het CDA gebruikt woorden van gelijke strekking: “Dat die bunker veilig is geloof ik wel, het gaat me meer om het transport door onze gemeente. Dat baart me zorgen.” Ook over de route die de politie van aflegt stemt de politicus niet gerust.Volgens een woordvoerder van de gemeente worden alle woonkernen hierbij ontzien, maar daar heeft Adams sterke twijfels bij. “Om bij die bunker te komen moet je langs de bebouwde kom, anders kun je er niet komen. De gemeente mag mij anders uitleggen hoe dat wel kan.”College van B en W laat bij monde van zegsman Jeroen Leemans weten eerst wat meer informatie te willen vergaren: “We kennen het rapport niet en zijn hierover niet geïnformeerd. Dat de vestiging in Ulicoten de enige in Nederland is, is ons niet bekend. Zo lang de vergunningsvoorschriften worden nageleefd is dat ook geen probleem. Op basis van de door Omroep Brabant aangereikte documenten gaan we om opheldering vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.”Behalve Keerpunt ’98 en het CDA gaat ook Hans van Tilborg van de fractie BAARLE! vragen stellen. VPB en Fractie Ulicoten zien daar (nog) geen reden toe.