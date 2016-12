Meelopen met extra vuurwerkcontroles, vooral vuilnisbakken moeten eraan geloven

UDEN - De dagen voor oud en nieuw zorgt het te vroeg afsteken van vuurwerk voor veel overlast. Dat kan worden gemeld bij de speciale vuurwerklijn en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) surveilleren meer dan anders. In Uden is het een succes. Verslaggever Daisy Schalkens liep een dagje mee.

De teller stopte vorig jaar in Uden op 61 meldingen. Dit jaar zijn er nog maar 17 meldingen gedaan. "Een jongere is naar bureau Halt gestuurd en daarnaast zijn er een paar prullebakken vernield", vertelt Danny Langens. Hij is Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Uden en samen met zijn collega's is hij druk met de vuurwerkoverlast.



"Je merkt dat het drukker wordt, zodra de verkoop van vuurwerk is begonnen. Jongeren die niet langer kunnen wachten, willen dan al graag iets afsteken", aldus Langens. Ook op de laatste dag van het project komen er meldingen binnen. Een ontplofte vuilnisbak. Danny luistert aandachtig naar de melding en hij en zijn collega veranderen van koers. Op naar de prullenbak.Daar aangekomen, blijkt de schade mee te vallen. "Je ruikt wel dat er vuurwerk is gebruikt maar er is geen erge schade", legt Langens uit. "Volgens mij kunnen we de klep dicht doen en dan zijn we klaar. Hoewel de schade meevalt, is de man die de melding maakte blij met de komst van Danny en zijn collega. "Ze kwamen meteen", vertelt hij. "En ik mag toch hopen dat die jongeren stoppen als ze zien dat er gecontroleerd wordt."Deze melding valt dus gelukkig mee. Eerder deze week was dat wel anders. Bij de vijver bij voetbalvereniging UDI'19 werd een vuilnisbak dusdanig beschadigd dat die moet worden vervangen. Naast het extra werk zorgt zo'n vervanging ook voor extra kosten voor de gemeente."De vuilnisbak alleen al kost driehonderd euro en dan komen de werkuren er nog bij", legt de BOA uit. De gemeente zorgt er wel voor dat de surveillanten niet nog een keer naar dezelfde plek hoeven te komen. Pas na de jaarwisseling komt er een nieuwe vuilnisbak te hangen.