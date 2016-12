Gewapende overval op drukke Albert Heijn, klanten en personeel in shock

BREDA - Twee gewapende mannen, van wie er één een bivakmuts droeg, hebben vrijdagavond rond halfzeven een drukke Albert Heijn aan de Kesterenlaan in Breda overvallen.

Volgens ooggetuigen zouden de twee in het zwart geklede mannen de zaak in zijn gerend, gewapend met een pistool en een mes. De daders zijn met kasgeld ervandoor gegaan.



De supermarkt is na de overval gesloten en blijft de rest van de avond haar deuren dicht. Het was topdrukte in de supermarkt en het personeel en de klanten waren in shock van het voorval. Tijdens de overval zouden de klanten aan de kassa's meteen naar de achterkant van de winkel zijn gevlucht.