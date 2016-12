Haalt Michael van Gerwen de halve finale op het WK darts? [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen is de laatste Brabantse hoop bij het WK darts. De topfavoriet speelt vrijdagavond in de kwartfinale tegen Daryl Gurney. Tussenstand in sets: 0-0.

Michael van Gerwen speelt de eerste wedstrijd van het avondprogramma. In de wedstrijd daarna staan Raymond van Barneveld en Phil Taylor tegenover elkaar. De winnaar van dat duel is de tegenstander van Van Gerwen in de halve finale, als de huidige nummer één van de wereld zelf wint van Gurney.



In de drie wedstrijden die Van Gerwen tot nu toe speelde op het WK was hij te sterk voor Kim Viljanen (3-0), Cristo Reyes (4-2) en Darren Webster (4-1). Gurney versloeg Jermaine Wattimena (3-1), Robert Thornton (4-3) en Mark Webster (4-3).