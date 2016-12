Zaterdag meer duidelijkheid over reparatie stuw Grave

EINDHOVEN - Rijkswaterstaat hoopt zaterdagmiddag te weten hoe lang het duurt om de stuw bij Grave te herstellen. Donderdagavond botste een boot tegen deze stuw. Hierdoor lekte water weg en zakte het waterpeil. Zaterdag wordt de schade nog verder onderzocht.

Het waterpeil  tussen Grave en Sambeek is flink gezakt. De oevers en enkele boten liggen bijna droog. Volgens Rijkswaterstaat is de waterstand nu stabiel. Er kan ook weer verkeer over de John S. Thompsonbrug van en naar Grave. De scheepvaart wordt nog wel omgeleid via Rotterdam en Antwerpen.



Lekken

Even leek het erop dat de boot benzeen lekte, maar uiteindelijk leverde dit geen grote problemen op voor de omgeving. Er wordt wel gewaarschuwd om niet op de drooggevallen stukken oever te wandelen. Verder hebben omwonenden geen last van de botsing.





De kapitein van het schip is aangehouden. Het is nog niet duidelijk waardoor de boot tegen de stuw botste. Zodra het onderzoek naar de oorzaak klaar is wordt de boot weggesleept.