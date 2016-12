Met prachtige winterplaatjes luiden we het jaar uit [FOTO'S]

EINDHOVEN - Weer een mooie winterdag vrijdag in Brabant. Wie vanochtend uit het raam keek zag dat alles wit was en bedacht vervolgens waarschijnlijk dat hij moest krabben. Het is mooi, die bevroren tenen en vingers neem je dan maar voor lief. Omroep Brabant verzamelde de mooiste weerfoto's.

De temperatuur wist vandaag net boven het vriespunt te komen, waardoor veel mensen op de been waren om te wandelen. Volgens weer.nl zakt de temperatuur de komende nacht weer onder het vriespunt en is er kans op lichte neerslag. Daardoor is er een risico op ijzel.



Gisteren werd de eerste ijsdag van het jaar gemeten. In De Bilt bleef de temperatuur het gehele etmaal onder nul, met als maximum -0,9 graden in een dikke plak mist. Donderdagavond en afgelopen nacht bleef het koud. Het koelde na zonsondergang heel snel af, met rond de klok van zeven uur in Brabant al temperaturen rond -4 graden. Uiteindelijk heeft het in de nacht in Eindhoven zelfs matig gevroren, met een minimumtemperatuur van -8,1 graden. Aan de grond kwam het er zelfs tot strenge vorst, met -11,5 graden.