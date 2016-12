Ireen Wüst ook bij 1000 meter op podium NK afstanden, persoonlijk record voor Dai dai Ntab

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft vrijdag voor de derde dag op rij een medaille gewonnen op de NK afstanden. De schaatsster werd derde op de 1000 meter, eerder pakte ze goud op de 1500 meter en 3000 meter.

Wust reed de 1000 meter in 1.15,98. Daarmee eindigde ze achter Jorien ter Mors (1.15,15) en Marrit Leenstra (1.15,25). Met de derde plaats verdiende de schaatsster uit Goirle weer een ticket voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.



Ook op de 1500 meter en 3000 meter zal ze precies een jaar voor de Olympische Spelen actief zijn op de WK afstanden. Met haar goede prestaties tijdens de driedaagse verzekerde Wüst zich ook van een startbewijs voor de EK allround volgend weekeinde in Thialf.



Persoonlijk record Ntab

Ntab won tijdens de NK afstanden de 500 meter. Op de 1000 meter reed hij vrijdag een persoonlijk record. Met 1.09,94 ging Ntab voor het eerst onder de 1.10 op de 1000 meter. Kai Verbij won in 1.08,22 voor Kjeld Nuis (1.08,54) en Ronald Mulder (1.09,40)