Honden veroorzaken chaos op A270, zeven auto's betrokken bij ongeval

GELDROP - Twee honden hebben vrijdagmiddag voor chaos gezorgd op de A270. Het duo liep over de snelweg, waardoor verschillende voertuigen op de rem moesten en een aanrijding veroorzaakten.

Bij het ongeval waren zeven auto's betrokken. Gelukkig bleef het alleen bij materiële schade. Behalve voor een van de honden, die werd aangereden. De auto die de hond aanreed is doorgereden.



De hond is opgehaald door de dierenambulance gaat. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.