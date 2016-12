Michael van Gerwen maakt indruk met twee keer 170-finish, 'er zit nog meer in de tank'

LONDEN - Michael van Gerwen won vrijdagavond vrij soepel van Daryl Gurney. Door de 5-1 overwinning staat hij op zondag 1 januari in de halve finale van het WK darts. De topfavoriet voor de eindzege maakte indruk met twee keer een 170-finish. "Ik hoop er nog meer te gooien."

Van Gerwen speelde geen wereldpot. Hij maakte wel indruk met twee keer een 170-finish. Hij zocht vervolgens een derde keer naar de hoogste mogelijke uitgooi. "Ik gooide hem twee keer uit. Ik hoop dat ik er nog meer ga uitgooien dit toernooi. Ik had het tegen de referee gezegd in de pauze, ik ga hem denk nog een keer uitgooien. Helaas lukte dat niet. Maar je moet het wel proberen. Je moet je ding blijven doen, zo gaat dat nou eenmaal."



Vol vertrouwen gaat Van Gerwen na de rustdag naar de halve finale, op de eerste dag van 2017. "Het voelt goed. Er zit ook nog meer in de tank. Ik hoop dat ik het ook later in het toernooi kan laten zien."



"Ik ben morgen een dagje vrij, kan lekker mijn eigen ding doen. Ik voel me in ieder geval fantastisch", aldus Van Gerwen, die zich in alle rust gaat voorbereiden op de halve finale. "Ik ga zorgen dat ik er over twee dagen klaar voor ben. En genieten van het feit dat ik nog steeds in het toernooi zit. Ik ben er helemaal klaar voor."