2016 in beeld: van hagelstormen tot de Woenselse Poort

EINDHOVEN - 2016 was in Brabant alles behalve saai. Steven Kruiswijk ziet de winst van de ronde van Italie aan zijn neus voorbijgaan. Misstanden bij tbs kliniek de Woenselse Poort komen aan het licht en Den Bosch zet zich op de wereldkaart met het Jeroen Boschjaar. Omroep Brabant maakte een nieuwsoverzicht.

De ramp die geen ramp mag worden genoemd, maar voor de inwoners van Someren zal 23 juni niet snel vergeten worden. Flinke regenbuien en hagelstenen zo hoog als tennisballen zorgden in amper een kwartier tijd voor een schade van honderden miljoenen euro's. Auto's, daken en kassen werden vernield.



Het Jeroen Boschjaar

Hij was en is de beroemdste zoon van ’s-Hertogenbosch: schilder Jheronimus Bosch. Aan de Bossche Markt, woonde en werkte hij. Met Rembrandt, Van Gogh en Vermeer is Bosch één van meest invloedrijke Nederlandse meesters ooit.



Vijfhonderd jaar geleden overleed hij. Daarom waren er dit hele jaar bijzondere evenementen rondom de schilder.



De Woenselse Poort

Het rommelt al een flinke tijd bij TBS-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Maar nadat in februari van dit jaar clienten Fokko en Angela er samen zelfmoord pleegden krijgt Omroep Brabant van clienten, familie en personeel verontrustende berichten. De beerput gaat open.