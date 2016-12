Dollevoet stopt niet voor hij de eindstreep haalt: 'Het moet gebeuren'

VALKENSWAARD - Ebert Dollevoet heeft voor en tijdens zijn deelname aan Dakar regelmatig gezegd dat het zijn laatste wordt. Op 2 januari 2017 staat hij echter gewoon weer aan de start. Uitrijden is het doel, want dat lukte tot nu toe nog geen enkele keer.

Dollevoet haalde in de zeven eerdere deelnames geen enkele keer de eindstreep. Stopt hij pas als dat gelukt is? "Daar lijkt het wel op. Het zit ergens van binnen. En de teleurstelling overheerst op het moment dat je eruit moet. Maar het is te mooi. Ik heb te vaak de finish niet gehaald. Nu moet het gebeuren."



Het is niet zo dat hij door alle teleurstellingen een slecht gevoel heeft rondom Dakar. Met goede moed staat de rallyrijder uit Valkenswaard begin januari weer aan de start. "Het is ook geen straf. Het is een mooi evenement. Je moet blij zijn dat je er aan deel kan nemen. Zo kun je het ook zien. Maar het doel, waar het mij ooit om begonnen is, heb ik nog niet gehaald. Ik kan dat moeilijk achter me laten als ik nu zou stoppen."



'Laatste details'

Zes etappes komen de coureurs niet onder de 3500 meter, hoogte is dus een scherprechter. Een aanslag op het lichaam, maar ook op de machine. De laatste keer kon de auto van Dollevoets niet verder op hoogte, dat moet nu voorkomen worden. In het Belgische Merskplas laat hij zijn auto doorlichten. "De hoop is gevestigd op de laatste details."



De rally trekt voornamelijk door het Andesgebergte, die situatie maakt men na in Merksplas. "De instellingen hier komen overeen met de hoogtes die wij gaan bereiken." Op hoogtes dat er minder zuurstof in de lucht zit heeft een wagen minder brandstof nodig. Door te zorgen dat de auto op hoogte minder benzine krijgt, blijft er meer vermogen over. "Het zou zomaar kunnen zijn dat we rond de vijftig pk gewonnen hebben, dat kan op een cruciaal moment heel veel zijn."



