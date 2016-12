Tilburg Trappers wint ondanks lange onderbreking van Moskitos Essen

TILBURG - De ijshockeyers van de Tilburg Trappers hebben goede zaken gedaan in de Oberliga Nord. In eigen huis won de nummer twee van nummer vier Moskitos Essen (3-0). De wedstrijd lag vijftig minuten stil vanwege problemen met het ijs.

In een goed bezet IJssportcentrum, waarbij ook het uitvak vol zat, kwam Trappers al binnen vier minuten op een 1-0 voorsprong. Kilian van Gorp scoorde de openingstreffer. Via Justin Larson kwam de Tilburgse ploeg op een 2-0 voorsprong. Met een schot op de paal was Essen nog dicht bij een aansluitingstreffer, bij rust stond het echter 2-0.



Die stand stond ook op het scorebord toen de wedstrijd stilgelegd werd vanwege problemen met het ijs. Na een noodgedwongen pauze van bijna een uur kwamen beide ploegen weer op het ijs voor het laatste kwartier. Daarin scoorde Levi Houkes de 3-0 en daarmee was de overwinning binnen.