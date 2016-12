Auto in de fik gestoken in Veen, tientallen jongeren verzamelen zich op het kruispunt

VEEN - De eerste 'traditionele' autobrand in Veen is een feit. Vrijdagavond werd een auto brandend aangetroffen op de beruchte kruising in de Witboomstraat. De auto is waarschijnlijk aangestoken.

In de Wilhelminastraat werden eerder op de avond ook al autobanden aangestoken. Elk jaar zijn er rond de jaarwisseling branden in het dorp. Volgens getuigen ter plaatse stonden er rond de zeventig jongeren rondom de brandende auto. Ook kwam de politie ter plaatse. Fotografen werden bedreigd toen ze wilden filmen.



'Traditie'

Het is een traditie in Veen om rond de jaarwisseling autowrakken in brand te steken. Op oudjaarsdag 2013 keerde een menigte zich tegen de politie toen een autowrak in brand was gestoken. Agenten werden bekogeld met lege flessen en zwaar vuurwerk.