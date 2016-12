Auto door brand verwoest op oprit bij huis in Heesch

HEESCH - Op een oprit van een huis in de Irenestraat in Heesch is vrijdagnachtnacht een auto volledig door brand verwoest. De brand is vermoedelijk aangestoken.

De brandende auto stond bij de voordeur geparkeerd. De bewoners, een gezin met twee kinderen, konden op tijd het huis verlaten. De man voorkwam dat een tweede auto vlam zou vatten door het voertuig op tijd te verplaatsen.



De bewoners zijn door het ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Door de hitte sneuvelde ook een aantal ruiten van het huis. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.