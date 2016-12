Jongen (14) Oosterhout betrapt bij maken vuurwerkbom

Er werden 194 stuks vuurwerk in beslag genomen. (Foto: Twitter politie)

OOSTERHOUT - Een 14-jarige jongen uit Oosterhout is vrijdagavond doorverwezen naar Bureau Halt. Hij werd betrapt toen hij een vuurwerkbom aan het maken was in de Oosterhoutse Larenbuurt.

De politie heeft de ouders van de jongen aangesproken. In totaal heeft de politie 194 stuks voorwerk in beslag genomen.