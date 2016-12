Huisartsenpost Oost-Brabant platgebeld: 'Het aantal telefoontjes is gigantisch'

DEN BOSCH - Het is deze zaterdagochtend extreem druk bij de huisartsenposten. "Het aantal telefoontjes dat we krijgen, is gigantisch", vertelt bestuurder Harrie Geboers van de huisartsenpost Oost-Brabant, die zich richt op het gebied tussen de Bommelerwaard en Eindhoven. "Al onze zestig lijnen zijn gelijktijdig bezet."

Vanwege de drukte kunnen verschillende mensen de huisartsenpost niet bereiken. Daarom probeert een aantal mensen 112 te bellen of meteen naar een ziekenhuis te gaan.



Glad en griepepidemie

"Dit is altijd een druk weekend", weet Geboers. "Nu is het extra druk in Den Bosch omdat het daar erg glad is. Veel mensen hebben letsel opgelopen omdat ze vielen. Verder heerst er een griepepidemie."



"We proberen nu als eerste de noodzaak van alle telefoontjes vast te leggen en dan bellen we terug", legt Geboers uit. "Zo hopen we de telefoontjes snel af te werken en alles wat beter te spreiden. Als het even kan, vragen we mensen een of twee uur te wachten met bellen. Vaak is de piek na zo'n periode weg."