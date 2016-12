Vrouw schrikt zich wild van gemaskerde man in auto

Gewapende man stapt in auto vrouw.

AALBURG - Een vrouw kreeg vrijdagavond in Aalburg de schrik van haar leven. Toen ze rond halftien in haar auto stapte, stapte er op het zelfde moment een gemaskerde, gewapende man naast haar in.

De vrouw had net de supermarkt waar ze werkt, afgesloten. Toen ze de man zag, haalde ze de sleutels uit het contactslot en ging ze er vandoor.



Tankstation

Ze rende naar twee collega's en samen gingen ze naar een tankstation. Daar waarschuwden ze de politie. Die kwam met verschillende auto's naar de parkeerplaats, maar de verdachte was er toen al vandoor gegaan.