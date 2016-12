Dronken man gaat cafés Raamsdonksveer langs met mes op zak

RAAMSDONKSVEER - Een 51-jarige man uit Delft is vrijdagavond aangehouden nadat hij zich in twee cafés in Raamsdonksveer had misdragen. Bij zijn aanhouding had de man een scherp mes op zak.

Rond halfacht kreeg de politie een melding over een lastige klant in een café aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer. De man viel klanten lastig en bedreigde de uitbater van het café. Ook zou hij een lamp hebben vernield.



Toen agenten bij het café aankwamen, was de man al verdwenen naar een ander café. Ook daar viel de dronken man klanten lastig. Agenten hielden daarop de man, die zich flink verzette, aan.