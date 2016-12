Slachtoffer dodelijk ongeluk is 23-jarige inwoner van Chaam

Slachtoffer dodelijk ongeluk is 23-jarige. (foto: Jeroen Stuve)

CHAAM - De automobilist die vrijdagnacht om het leven kwam bij een ongeluk op de Bredaseweg in Chaam, is een 23-jarige inwoner van het dorp.

De man was met zijn auto in een bocht van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De man is ter plaatse overleden.



Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. De politie sloot enige tijd de Bredaseweg af voor onderzoek.