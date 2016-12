Wat was de leukste gebeurtenis van 2016?

EINDHOVEN - Nog een paar uur en dan is het 2017. Een mooi moment om nog even terug te blikken op het jaar 2016. Vandaag zijn we benieuwd wat jij de leukste gebeurtenis vond van dit jaar.

Madiba

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek kende een topjaar. Met dank aan een babyolifantje. Madiba bleek een enorme publiekstrekker. Het olifantenjong trok massa's bezoekers naar het safaripark en stal daar met de eerste schuchtere stapjes de harten van jong en oud.



Björn

De stapelverliefde 'downie' Björn stal ook vele harten dit jaar, met een Facebookoproep. Als hij 250 likes zou verzamelen, kreeg hij van zijn baas een romantisch etentje met zijn grote liefde Jolinda - ze hadden toen bijna een jaar verkering - cadeau bij Brownies & Downies in Asten, waar hij als keukenhulp werkt. Björn kreeg het voor elkaar en hoe.



Worstenbroodje

Het worstenbroodje. Erg smakelijk en typisch Brabants. En sinds half maart ook officieel immaterieel erfgoed. De cultuur rondom het worstenbroodje wordt beschouwd als een belangrijke traditie die moet wordt behouden voor toekomstige generaties.



Speelgoedslang

Zevenbergen stond in februari op stelten nadat daar een grote zwarte slang was gezien. De politie werd gebeld door twee bewoners die het dier door hun tuin zagen kronkelen en de dierenambulance werd ingeschakeld. Toen die aankwamen, bleek dat de slang van rubber was. Het 'dier' werd teruggegeven aan de eigenaresse, met het advies dat de kinderen hun speelgoed niet meer buiten moeten laten slingeren.