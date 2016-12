Boef 'verliezer' van 2016, Tilburgse vlogger maakte politie belachelijk

EINDHOVEN - De Tilburgse rapper Boef heeft geen al te beste indruk gemaakt dit jaar. Hij kreeg de meeste stemmen tijdens de poll die Omroep Brabant vrijdag op de site en Twitter zette. Daarin vroegen we wie de 'verliezer' van dit jaar zou zijn.

Boef zette agenten voor schut in zijn vlogs. Hij filmde onder meer hoe agenten in Tilburg zijn vriend achtervolgden die net - onder Boefs aanmoedigingen - uit een politieauto was ontsnapt. Tegen de agenten zei hij: "Je was niet snel genoeg, vriend. Dat gaat je sowieso een streep kosten." Na de achtervolging sprak Boef de agente die even daarvoor in de politiewagen achter het stuur zat aan: "Jij zat gaat je baan misschien verliezen. 'Zij' of 'hij' of wat dan ook? Ik weet het echt niet. Serieus. Beledig ik je? Wat ben je? Moet ik je 'het' noemen?" Volgens PvdA'er Ahmed Marcouch moeten agenten die tijdens hun werk door dit soort treitervloggers’ in beeld worden genomen dit ook naderhand nog bekopen met beledigingen of zelfs bedreigingen.



Boef kreeg in de poll op Twitter 42 procent van de stemmen en op de website van Omroep Brabant 38 procent van de 1282 stemmen.



PSV

Boef bleef in de verkiezing PSV voor. De Eindhovense voetbalclub stelde in de eerste helft van dit seizoen teleur. Na een geweldig eerste deel van 2016 - waarin PSV op het nippertje de kwartfinale van de Champions League misliep en de landstitel veroverde - voldoet de ploeg van coach Phillip Cocu de laatste maanden niet aan de verwachtingen.



Er wordt amper gescoord - met name in het eigen Philips Stadion, de ploeg werd uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi en in de Champions League pakte PSV slechts twee puntjes. Daardoor zat het Europese avontuur er begin december al op. In de reguliere competitie heeft PSV al acht punten achterstand op koploper Feyenoord.



PSV kreeg in de poll op Twitter 32 procent van de stemmen en op de website van Omroep Brabant 31 procent van de stemmen.



Hachchi en Vink

De Bredase Wassila Hachchi eindigde de poll op de derde plaats. Ze stopte in januari plotseling als Kamerlid en verhuisde naar Amerika, waar ze zich in wilde zetten voor de presidentscampagne van Hillary Clinton. Ze was dagenlang in geen velden of wegen te bekennen en nam een tijd lang haar telefoon niet meer op. De handelswijze van Hachchi zorgde bij D66 voor onrust en boosheid, omdat haar plotselinge vertrek 'het imago van de partij beschadigde'. Â



Vlogger Willem Vink uit Sambeek, die begin juni samen met Jimmy van Vonderen op het dak van een Veolia-trein en zo - levensgevaarlijk - meereed van Nijmegen naar Molenhoek, eindigde op plaats vier.