Marco van Ginkel is terug bij PSV: 'Ik ben weer toe aan topvoetbal'

EINDHOVEN - Marco van Ginkel maakt het voetbalseizoen af bij PSV. De Eindhovense landskampioen huurt de middenvelder van de Engelse topclub Chelsea.

Ook vorig seizoen huurde PSV Van Ginkel de tweede seizoenshelft van de Londenaren. Van Ginkel dwong in Eindhoven meteen een basisplaats af en speelde een balengrijke rol bij het veroveren van de landstitel.



'Blij met deze route'

PSV had de middenvelder eigenlijk in de zomer al willen toevoegen aan de selectie. Maar toen gaf Van Ginkel de voorkeur aan het goed herstellen van een oude knieblessure. Inmiddels is hij topfit en heeft hij alweer enkele wedstrijden bij de reserves van Chelsea in de benen.



"Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen", laat Van Ginkel weten op de site van PSV. "Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren."



Iets extra's

Technisch manager Marcel Brands is blij met de terugkeer van Van Ginkel. "Marco is een speler die iets extra's toevoegt aan onze selectie. Dat is het uitgangspunt van de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden omdat we in hem een potentiële versterking zien. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij."



Ook coach Phillip Cocu is erg content. "Marco is een box-to-box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen." Met Van Ginkel kan Cocu alle kanten op met zijn middenveld. Zeker nu Jorrit Hendrix is hersteld van zijn knieblessure. Bart Ramselaar heeft zich in de eerste seizoenshelft laten zien als toegevoegde waarde en groeide uit tot international, routinier Andrés Guardado lijkt een zekerheidje, datzelfde geldt voor Davy Pröpper en PSV heeft ook nog de beschikking over Siem de Jong, al is die nog niet op zijn oude niveau.