Dat kan er ook nog wel bij: de oliedel, combinatie van frikandel en oliebol

DE MORTEL - Echte vriendschap gaat door de maag. Tenminste, dat gaat het in De Mortel, waar een groep vrienden woont die een duidelijke voorliefde delen voor frikadellen. Om dit jaar feestelijk af te sluiten besloten ze een ware culinaire innovatie te ontwikkelen: de Oliedel.

Jawel, een oliebol met daarin een frikandel. Afkomstig van de mannen die ieder jaar de Dellie Rally organiseren, een toertocht per brommer langs verschillende snackbars in Oost-Brabant. Het doel van die tocht? Zo veel mogelijk vette happen naar binnen werken, lijkt het.



Maar het gaat dieper dan dat, vertelt Tim van der Aa. “Het gaat echt niet alleen om die snacks, het gaat ook om samen dingen doen met vrienden. Met een biertje erbij is ‘t gezellig, met een frikandelletje wordt ‘t nog beter.”



Gekke snacks

Het is niet de eerste keer dat er in Brabant geexperimenteerd wordt met snacks. Eerder was er in Breda de krokodel, een combinatie van een frikandel en een kroket. Bij een andere snackbar maakten ze een kapsalon van een meter, in Vught bedacht men de 'Super Catamaran'.



Er was een pepernotenkroket, een discodel, een kipstaaf-chocoladeletter. En natuurlijk niet te vergeten: het was ook het jaar waarin de frikandellenvlaai het licht zag. Een roerig jaar voor de Brabantse snackwereld.



Van Dellie Rally naar de oliedel

Het is een groep die houdt van tradities. “De Dellie Rally begon als grap, maar is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. We vinden het écht leuk om met vijftig man door de provincie te trekken. Het zijn ook geen vreemden, alleen vrienden en vrienden van vrienden. Het is iets waar we ‘t hele jaar naar uitkijken.”



Met dat groepje vrienden zaten ze vrijdagavond in hun eigen kroegje. “Toen ging het ook over de Dellie Rally en vroeg iemand: waarom is er eigenlijk geen oliebol met frikandel? Ieder jaar gaan we bij dezelfde mensen oliebollen eten, dus 1 en 1 is twee. We hebben een doos frikandellen meegenomen en gezegd: maak er maar wat van.”



Weg met de krenten

En warempel: het was nog lekker ook. “Geen krenten meer voor ons”, lacht Van der Aa. “Wij gaan voor de dellen. Per frikandel kunnen we er vier maken, dus we hebben een stuk of tachtig oliedellen gemaakt. Die waren echt heel snel op.”



Het levert wel een moeilijke keuze op: doen we er poedersuiker of mayonaise overheen? “Da’s echt een kwestie van smaak. Sommige gingen voor poedersuiker, andere voor mayo, een paar mensen combineerden het.” En zo werd een nieuwe traditie geboren. De vriendengroep uit De Mortel rijdt in mei de Dellie Rally, in december worden de oliedellen gebakken.