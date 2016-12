Man dreigt met vuurwapen op Wolfstraat helmond

HELMOND - Een 45-jarige man uit Maarheeze is vrijdagavond aangehouden omdat hij eerder op de avond op de Wolfstraat in Helmond de vriend van zijn ex-vrouw zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

De gewaarschuwde politie zag de verdachte korte tijd later rijden op de Lieshoutseweg in Nuenen en arresteerde hem daar. Zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek.



Ook het vuurwapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.



Getuigenoproep

De politie weet dat er tijdens de bedreiging op de Wolfstraat in Helmond verschilende mensen op straat waren en wil graag met hen in contact komen.