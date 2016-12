Brabanders willen met miljoenen het nieuwe jaar in 'Nul kans, maar ik koop toch maar een lot'

BREDA - Voor de verkopers van de sigarenwinkeltjes is Oudjaarsdag altijd bijzonder. Mensen die elk jaar komen, of mensen die opeens 'zo'n gevoel hebben'. Loterijdeelnemers kopen op de valreep nog hun ticket naar financiële onafhankelijkheid.

Bij de sigarenwinkel in een winkelcentrum in Breda-Noord is het de hele zaterdag al druk met mensen die toch hopen op de hoofdprijs van de Oudejaarsloterij: dertig miljoen euro. "We krijgen alle verhalen mee", zegt verkoper Ivo. "Mensen die auto's willen kopen, huizen of gewoon alles willen weggeven."



Rotjaar

De redenen om een lot te kopen verschillen per persoon. "Ik vond vandaag tien euro. Dat gebeurt me anders nooit", zegt een man die een half lot aanschafte. "Ik dacht: dit is een voorteken, ik moet dit geld omzetten in een lot."



Een andere loterijdeelnemer kiest voor de zeven als laatste cijfer. "Weet je, 2016 was voor mij een rotjaar. En ik heb een beetje geluk nodig, zodat 2017 weer een leuk jaar wordt. Wellicht dat dit lot daar een klein beetje aan kan bijdragen."



Kleine kans

Maar toch, rationeel gezien staat het kopen van een lot bijna gelijk aan het inleveren van je bankbiljetten. "Dat klopt", lacht een man die net drie loten heeft gekocht. "De kans is zo klein... Ik denk dat ik niks ga winnen. Maar ja, ik heb toch gekocht. Ik geloof niet dat ik ga winnen. Maar ja... gewoon die loten kopen, toch?"