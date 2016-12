Man komt met pistool verhaal halen na nachtelijke vechtpartij in Genderhof Eindhoven

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven is zaterdagmiddag uitgerukt uit nadat er in voormalig woonzorgcentrum Genderhof een man met een pistool werd gesignaleerd. Op het moment dat de politie aankwam, was het sujet echter verdwenen.

Wel werd het pistool gevonden door de politie. Met verschillende wagens is er gespeurd naar de man, maar tot nu toe is het onduidelijk of hij is gevonden.



Naar verluidt was er in de nacht van vrijdag op zaterdag al een vechtpartij in Genderhof. Zaterdagmiddag kwam een van de betrokkenen verhaal halen met een vuurwapen. In Genderhof wonen Oost-Europese arbeidsmigranten, jonge(re) woningzoekenden en bejaarden door elkaar.