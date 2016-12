Bavel vecht voor behoud traditie op Oudjaarsdag: kinderen zingen liedjes voor geld en snoep

BAVEL - Het is een traditie die jaren teruggaat in Bavel: het zingen van het liedje ‘Nieuwjaorke ouwe’ op Oudjaarsdag. De laatste jaren raakte het gebruik echter in de vergetelheid. Iets dat Bavelenaar Rinus Aarts met lede ogen aanzag. Hij besloot om er iets aan te doen.

‘Nieuwjaorke Ouwe’ gaat over verkouden katjes en een nieuwjaarswens. Het werd gezongen door kinderen, die langs de deuren trokken in de hoop op een centje of een versnapering. Aarts benaderde de beide basisscholen in het dorp om ze te vragen aandacht te schenken aan het traditionele nummer, dat de volgende tekst kent:



Nieuw Jaorke ouwe, De katjes zijn verkouwe.

Ze zitten in een schuitje, ze blazen op een fluitje

Ze roepen jaar op jaar, Ik wens u een zalig nieuwe jaor.

Kinderen lopen tot twaalf uur 's middags langs de deuren.





Opa

De afgelopen jaren zag Aarts dat er steeds minder kinderen langs de deuren trokken. "Dat doet mij pijn", zegt Aarts. "Dit zong ik nog, en mijn opa ook nog, dit liedje moet gewoon behouden blijven."



En dus zorgde Aarts er voor dat de Bavelse basisischolen de nieuwe generatie op de hoogte stelden van het fenomeen. En dat werkte, het was op zaterdagochtend druk in Bavel. "We krijgen best veel geld", vertelt een meisje dat het liedje nu uit het hoofd kent. "Soms krijgen we wel vijftig cent per kind. Maar daar gaat het niet om, het is gewoon heel leuk om mensen vrolijk te maken met een liedje."