Knallend 2017 beginnen? Luister zaterdagnacht naar de Brabantse oliebollenparty!

EINDHOVEN - Nog een paar uurtjes en dan begint het nieuwe jaar. Bij Omroep Brabant zijn we klaar om 2017 goed te beginnen, daarom kun je vanaf twaalf uur 's nachts luisteren naar de Brabantse oliebollenparty. Presentator Jordy Graat proost samen met jullie en draait muziek om de nieuwjaarsnacht feestelijk in te luiden.

De champagne mag open en de volumeknop omhoog. Natuurlijk willen we weten hoe de Brabanders de jaarwisseling vieren, wat de goede voornemens zijn en belt Jordy met een aantal bekende provinciegenoten. Daarnaast kun je jouw nieuwjaarswens of favoriete plaat doorgeven. Het zal in ieder geval een goed feestje worden tussen twaalf tot twee uur 's nachts op de radio.



Meedoen? Dat kan! Stuur je verzoekje naar bnzl@omroepbrabant.nl en wie weet komen ze zaterdagnacht voorbij!