EOD naar Tilburg na vondst 'mogelijk zelfgemaakte explosieven' in woonwijk,

TILBURG - In een huis aan de Munttorenstraat in Tilburg zijn door de politie explosieven gevonden. Een deel van de straat is afgezet en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is ter plaatse. Waarschijnlijk gaat het om vuurwerk, maar het is in ieder geval zwaar genoeg om de hulp van de EOD in te roepen.

Dit is echter nog niet met zekerheid te zeggen, meldt de politie. Daarom doet de EOD onderzoek. Mogelijk gaat het om een zelfgemaakte vuurwerkbom.





De politie neemt de vondst zeer serieus. De straat is afgezet en er zijn twee brandweerwagens, twee ambulances en meerdere politiewagens ter plaatse. Een garagebox in de straat werd ook doorzocht.