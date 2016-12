Gelukkig nieuwjaar! Dit staat Brabant te wachten in 2017

EINDHOVEN - Een gelukkig nieuwjaar en een mooi, liefdevol, fijn en vooral Brabants 2017 gewenst! We beginnen aan een nieuw jaar, en wat voor een. Meer weerextremen, meer onvrede, veel design, een sterke economie maar ook armoede. Dit is wat ons te wachten staat.

2017 is volgens de Chinezen het jaar van de haan. "En hanen geven graag bescherming aan anderen", weet trendwatcher Adjiedj Bakas, die een boek schreef over volgend jaar. Bakas meent daarom dat we volgend jaar op zoek gaan naar meer bescherming.



Onvrede

"Het streekgevoel wordt belangrijker. De wereld is voor veel mensen te groot geworden." En dat kan weer leiden tot meer onvrede. Wil dat zeggen dat we

bozer worden met zijn allen? En zijn daar goede redenen voor?



Misschien. Neem de economie bijvoorbeeld. In veel sectoren gaat het prima. VDL Nedcar en chemiesector geven de industrie een boost, het aantal banen stijgt met meer dan twee procent en het aantal passagiers op Eindhoven Airport groeit naar verwachting met zelfs tien procent.



Ondertussen waarschuwen experts voor grotere inkomensongelijkheid. "Dat gaat een probleem worden volgend jaar", denkt Bakas. Met name de verarming' van de middenklasse baart hem zorgen: "Zij zorgen juist voor bindkracht in de samenleving. Maar zij hebben nu te veel op hun bordje."



Design, de koning en O'G3NE

Gelukkig valt er ook nog een heleboel te lachen en te vieren volgend jaar. Na de successen van het Vincent van Goghjaar in 2015 en Jeroen Boschjaar in 2016 'kaapt' onze provincie volgend jaar het Mondriaanjaar. In zeven Brabantse steden wordt de kunstenaar volgend jaar gevierd.



En feest in Tilburg komende zomer. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in april tijdens Koningsdag een bezoek aan Tilburg.



Tenslotte staan de Brabantse meiden van O'G3NE op het Eurovisiesongfestival 2017 in Oekraïne. Zouden ze Nederland dan eindelijk aan de overwinning helpen?



Het weer

Wat heeft 2017 ons op weergebied te bieden? Weerbureau Weer.nl voorziet dat het warmer wordt, zoals al enkele jaren het geval is. En we zullen vaker verrast worden in 2017: "Het resultaat daarvan is dat er in 2017 hoogstwaarschijnlijk weer geregeld (zware) buien gaan vallen, waarbij in korte tijd veel neerslag valt."



2016 was een jaar van weerextremen, met als dieptepunt de megahagel die in het zuidoosten van de provincie teisterde. Dat leverde schade op waarvan de kosten uitkwamen op meer dan een half miljard euro. Volgens Weer.nl zullen dat soort weersfenomenen in de toekomst vaker gaan voorkomen.



Politiek

Ook is 2017 het jaar van de verkiezingen. Wat doet de politiek? Trendwatcher Bakas: "Daar zie je koudwatervrees en ondertussen wordt de verzorgingsstaat veel te groot. We moeten langer werken, maar er is geen geld meer voor de zorg als je oud bent."



Daar is volgens Bakas ook een link met de asieldiscussie in Brabant. "Als op de lange termijn blijkt dat deze mensen niets of weinig bijdragen aan de verzorgingsstaat, dan is het draagvlak voor opvang binnen no time aan gort."



De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in maart zal moeten uitwijzen hoe de politiek hier volgend jaar op zal reageren.