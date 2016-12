'Tientallen kilo's levensgevaarlijk illegaal vuurwerk' gevonden in huis in Tilburg

TILBURG - De politie heeft zaterdagochtend tientallen kilo’s ‘illegaal levensgevaarlijk vuurwerk’ gevonden in de Lochemstraat in Tilburg. Daarnaast vond de politie een halve kilo hennep.

Rond tien uur ging de politie een huis aan de lochemstraat binnen. Ze hadden informatie verkregen dat er in dat huis illegaal vuurwerk zou liggen. Er lagen meerdere ‘matten’ en zware pijlen.



De halve kilo hennep was verdeeld over gripzakjes. Het gaat volgens de politie dus om een handelsvoorraad. De drie bewoners van het huis zijn aangehouden.