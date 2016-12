O'G3NE, verkiezingen, het weer: wat zeggen de tarotkaarten over 2017?

OOSTERHOUT - We staan op de drempel van het nieuwe jaar. Was 2016 geweldig of verschrikkelijk? Dat ligt aan wie je het vraagt. Je kunt je afvragen wat 2017 ons brengt, maar je kunt ook waarzegster Ella Pierot uit Oosterhout bellen. Wij deden het laatste.

Laten we maar eens beginnen met het weer. Dat kan ook volgend jaar alle kanten op volgens Weer.nl, maar wij willen natuurlijk duidelijkere antwoorden. Wat zeggen de tarotkaarten van Ella?



Extremer

"Het weer wordt niet echt beter", vertelt Pierot. "Het blijft nat en slecht." Het jaar 2016 was een jaar van weerextremen, met als dieptepunt de megahagel die het zuidoosten van de provincie teisterde. Dat leverde erg veel schade op. De kosten kwamen uit op meer dan een half miljard euro.



Volgens weerbureau Weer.nl zullen dit soort weerfenomenen in de toekomst vaker voorkomen. Waarzegster Pierot weet dat bijna zeker. "Ik krijg het gevoel dat dit bij vlakke zandgronden nog vaker zal gebeuren." Of het uit de hand loopt met misschien wel gewonden? "Gegarandeerd. Zeker op snelwegen. Het kan met die hagel zelfs in de zomer glad worden op de weg en dat verwachten mensen niet." Weinig geruststellend dus.



'Kibbelkabinet'

Het jaar 2017 is het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. In de politiek schieten de partijen als paddenstoelen uit de grond en op de peilingen is al lang geen peil meer te trekken. Hoe de kaarten na de verkiezingen geschud worden, is lastig te voorspellen.



Gelukkig wil Pierot haar kaarten voor ons wel schudden. "Die nieuwe partijtjes zullen maar weinig doen", ziet zij. "Van de beloften komt maar weinig terecht en er zal veel onvrede en verdriet zijn achteraf." Verder liggen de gevaren van een lange formatie en een 'kibbelkabinet' op de loer. "Pas na 2,5 jaar gaat de politiek echt iets doen."



O'G3NE

Het zal toch zeker niet zo zijn dat volgend jaar een jaar vol slecht nieuws wordt? "Welnee, er zullen ook genoeg leuke dingen gebeuren. Je hoeft echt niet binnen te blijven zitten", lacht de waarzegster.



Gaat meidengroep O'G3NE ons dit jaar het goede nieuws brengen? Gaan ze het Eurovisiesongfestival winnen? Ella, laat de kaarten spreken, laat ons niet langer in spanning!



"Nee, ik zie O'G3NE niet als winnaar", vertelt ze.



"Maar dit gaat wel een enorme boost geven aan hun bekendheid. Heel veel boekingen zie ik. Dit is heel goed voor de groep. Ik kende deze meiden nog niet, maar ze zijn heel positief."



Pierot voorspelde voor ons ook de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.