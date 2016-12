Ravage na ongeval in Esbeek, twee gewonden naar het ziekenhuis

ESBEEK - Twee auto’s zijn zaterdagavond hard op elkaar gebotst in Esbeek. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de N269 en de Prins Hendriklaan. Bij het ongeval zijn twee mensen gewond geraakt.

Een auto die vanaf de Prins Hendriklaan de N269 op wilde rijden zag de andere auto over het hoofd, mogelijk door de mist. De twee wagens klapten hard op elkaar. Dat leverde een grote ravage op.



Puinhoop

Een van de auto’s eindigde tegen een verkeersbord. Over een lengte van zo’n honderd meter lag de weg bezaaid met brokstukken en vloeistoffen. De weg is tijdelijk afgesloten in verband met onderzoek en opruimwerkzaamheden.



Over de toestand van de gewonden is niets bekend.