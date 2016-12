Nog een paar uur tot 2017! Brabant is klaar voor oud en nieuw

EINDHOVEN - De klok tikt langzaam weg richting het einde van het jaar. Nog even en dan luiden we met z'n allen het nieuwe jaar in. Dat we in onze provincie wel weten hoe we een feestje moeten vieren, is een bekend gegeven. Maar iedereen viert dat natuurlijk op zijn of haar eigen manier. Omroep Brabant wil graag meegluren hoe jij oud en nieuw viert!

Veel mensen die onderweg waren naar de Efteling kwamen terecht in de file. Dus eerst nog even een klein feestje in de auto.



Johan Vlemmix viert feest in zijn limo met champagne en vuurwerk. Laten we hopen dat hij zo verstandig is om het vuurwerk niet ín de auto af te steken.Voor darter Michael van Gerwen was 2016 een prachtig jaar. "Ik zal over een paar dagen weten of het een gelukkig nieuwjaar voor mij wordt", laat hij op Twitter weten. Hij speelt zondag zijn halve finalewedstrijd op het WK darts tegen Raymond van Barneveld.Een stevige peptalk van Steven Brunswijk om het nieuwe jaar met veel goede moed te beginnen.Aan de andere kant van de wereld is het al 2017. Zanger Ralf Mackenbach viert daar al een paar uur een goed feestje op het dak van een bar in Bangkok.Natuurlijk zijn er altijd mensen die met de nieuwjaarsnacht moeten werken. Uiteraard zijn er weer veel mensen van de hulpdiensten op de been. Deze wijkagenten in Oosterhout moeten ook aan de bak.