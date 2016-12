Veel vuur en rook bij uitslaande brand in huis in Gemert

GEMERT - Er woedt op oudejaarsavond een uitslaande brand in een huis aan de Haageijk in Gemert. De vlammen slaan uit het dak en er komt veel zwarte rook vrij. Het gaat om een leegstaand huis. "Het huis staat al een lange tijd leeg", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

De brand trekt veel bekijks. Nieuwsgierige buurtbewoners komen even een kijken bij het brandende huis.



Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. "Daar we nu onderzoek naar", aldus de woordvoerder. De brandweer heeft onder meer een hoogwerker ingezet om de brand te blussen.