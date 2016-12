Vliegtuigen landen niet op Eindhoven Airport door mist

EINDHOVEN - Verschillende vliegtuigen die zouden landen op Eindhoven Airport zijn uitgeweken naar Schiphol en Keulen. Dit komt omdat er te veel mist hangt op de luchthaven in Eindhoven.

Vluchten uit Porto, Venice, Palma en Bologna zijn vanavond niet geland op Eindhoven Airport. Twee vluchten zijn geland op Schiphol en twee vluchten zijn aangekomen in Keulen.



Inmiddels is een vlucht uit Athene wel geland in Eindhoven.



Het KNMI waarschuwt voor de dichte mist vannacht. Ook is er een kans op gladheid op de wegen.