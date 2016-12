Onduidelijkheid over steekpartij op vakantiepark in Ommel

OMMEL - Het is niet duidelijk of er in de nacht van zaterdag op zondag ook echt iemand is neergestoken op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, gemeente Asten.

Rond de jaarwisseling, om tien over twaalf, werd de politie gebeld met de mededeling dat er een steekpartij was met een gewonde. Maar bij aankomst bij het vakantiepark in de gemeente Asten, werd er geen gewonde gevonden. Ook van de beller was geen spoor.