Grijze Renault rijdt door na ongeluk in Oss, fietsster gewond

OSS - De politie is op zoek naar een automobilist die in Oss is doorgereden na een ongeluk. De bestuurder van een grijze Renault Mégane ging er vandoor toen deze een fietsster had aangereden op de Doctor Saal van Zwanenbergsingel.

Hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend. De traumahelikopter werd wel opgeroepen voor het ongeluk, maar is niet geland. De ambulance zou het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis hebben gebracht.



Via Burgernet is er een oproep gedaan om uit te kijken naar de grijze Renault. De auto heeft schade aan de voorkant en mist aan de voorkant ook de kentekenplaat.Die werd door getuigen gevonden op de plek van het ongeluk en is aan de politie gegeven. Het kenteken heeft het getal 30 in de combinatie.Ook in Roosendaal ging een bestuurder er na een ongeluk vandoor. Volgens de politie zou de bestuurder van een Bulgaarse personenauto ervandoor na een frontale bosting op de Gastelseweg.